AA 22.01.2020 11:43 - Güncelleme: 22.01.2020 11:56

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-83 güdüm kitinin kalifikasyon testleri tamamlandı, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildi ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildi.

HGK-83, 1000 libre Mk-83 bombasıyla (yaklaşık 500 kilogramlık) hedefleri etkisizleştiriyor. Güdüm kiti, 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) menzile sahip bulunuyor ve 10 metre vuruş hassasiyetiyle görev yapıyor.

TSK'nın gücüne güç katacak! TÜBİTAK geliştirdi, seri üretim için hazır HGK-83, ataletsel ölçü birimi ve küresel konumlama sistemi gibi güdüm donanımlarına sahip bulunuyor.

Güdüm kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, karıştırmaya direnç, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, görev başına daha az bomba, sorti ve personel gibi kabiliyetler sunacak.

Farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetlerini sürdüren SSB, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitlerinin teslimatına devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'HvKK’nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırıyoruz. Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip muhimmata çevirmek için TÜBİTAK'ın geliştirdiği HGK-83 muhimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır' dedi.

HGK-83 (HASSAS GÜDÜM KİTİ -83) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)



HGK-83 mevcut 1000 lb Mk-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

Karıstırmaya dirençli

Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

Maliyet etkin

Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

MIL-STD 1760 uyumluluğu