TSK'nın sahadaki gücünü artıracak! 'Tank avcısı' teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzeriden videolu bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda yerli tanksavar füzesi OMTAS'ın kullanıldığı STA Silah Taşıyıcı Araçları'nın teslimatının sürdüğünü müjdeledi.
Mehmetçiğimizin sahadaki gücünü artıracak teslimatlarımız devam ediyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 22, 2022
Yerli tanksavar füzemiz OMTAS'ın kullanıldığı #STA Silah Taşıyı Araçlarımızdan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlar gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/dEAWXlPBJM