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Savunma

TSK'nın sahadaki gücünü artıracak! 'Tank avcısı' teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Silah Taşıyıcı Araç'ların teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:18
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzeriden videolu bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda yerli tanksavar füzesi OMTAS'ın kullanıldığı STA Silah Taşıyıcı Araçları'nın teslimatının sürdüğünü müjdeledi.

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