İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2289
  • EURO
    48,9617
  • ALTIN
    5604.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TSK'ya eşsiz silah! DUMRUL için yeni sözleşme imzalandı
Savunma

TSK'ya eşsiz silah! DUMRUL için yeni sözleşme imzalandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter için yeni sözleşme imzalandı. Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.

AA11 Kasım 2025 Salı 22:46 - Güncelleme:
TSK'ya eşsiz silah! DUMRUL için yeni sözleşme imzalandı
ABONE OL

TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni DUMRUL araçları temin edilecek.

FARKLI BİR KUVVETE MEVCUT STOKLARDAN SAĞLANACAK

Halihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan DUMRUL, söz konusu sözleşme kapsamında farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak.

DUMRUL, Türkiye'de üretilen ilk ve tek silahlı mini insansız helikopter olma özelliğini taşıyor.

SİLAHLI OLARAK GÖREV YAPABİLİYOR

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen bu silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.