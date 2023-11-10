Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında 300'üncü aracın teslimatı dolayısıyla FNSS tesislerinde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını günümüzün teknolojik yeniliklerine göre karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Projede birkaç unsur dışında yerli çözümlerin ve altyapıların kullanılmasının önemine işaret eden Görgün, "Kara araçlarında bütün ihtiyaçları yerli karşılayabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak da ayrı bir gurur verici." dedi.

Hem güvenlik güçlerine yeni araçlar kazandırdıklarını hem de var olan araçları en son teknolojilerle modernize ettiklerini anlatan Görgün, Türkiye'nin 35'ten fazla ülkeye 4000 binden fazla aracın teslimatını gerçekleştirdiğini kaydetti.

İhracatın sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Görgün, geçen yılın aynı döneminden 1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hibrit teknolojiler ve otonomi konusunda hafif, orta ve ağır sınıfta ürünleri devreye almak için planlarını yaptıklarını ifade eden Görgün, kazanılan tecrübelerle ağır sınıfta otonomi ve hibrit sistemleri kullanıma sunacaklarını dile getirdi.

Proje kapsamında ayda 19 araç üretim kapasitesine ulaşılmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Görgün, 344 aracın teslimatının gelecek yılın ortalarında tamamlanacağını kaydetti.

HEDEFTE İHRACAT VAR



FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje kapsamında 300'üncü aracı teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Araçların muharebe sahasında koruma seviyeleri, kara ve suda görev yapabilmeleri ve kule sistemi özellikleriyle kendi sınıflarının en yetenekli tanksavar sistemleri olarak dikkati çektiğini vurgulayan Kurt, SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı proje ekiplerinin yaklaşımlarıyla ortaya bir sektörel başarı hikayesi çıktığını belirtti.

Yaklaşık 500 yerli ve milli çözüm ortağı ile çalıştıklarını dile getiren Kurt, yurt içindeki bu başarıyı her iki aracın ihracatını gerçekleştirerek taçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

İLKLERİN PROJESİ



FNSS tarafından teslimatları ve teslimat sonrası lojistik destek faaliyetleri sürdürülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, PARS 4X4 ve KAPLAN araçları ile Kornet-E ve OMTAS Silah Kulesi teslimatları gerçekleştiriliyor.

Özellikle Roketsan tarafından geliştirilen KMC-U kule sistemi entegre edilen KAPLAN araçları da Türkiye'nin milli tanksavar sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Araçların teslimat sonrasındaki ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen lojistik destek sözleşmesi de yine bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Özellikle tanksavar platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanan PARS 4x4 ve KAPLAN araçları, çevik ve modüler yapıları ile zırhlı bir muharebe aracının sağlayacağı hareket ve taktik manevra kabiliyetini, üstün koruma yeteneği ve ateş gücüyle birleştiriyor.

Tanksavar özelliklerinin yanı sıra ateş destek, keşif, iç güvenlik görevleri ve konvoy koruma gibi çeşitli harekat gereksinimlerine uygun hale getirilebilen modüler tasarıma sahip PARS 4x4 ve KAPLAN, değişen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için esneklik ve çok yönlülük sağlıyor.

Araçların muharebe ortamının şartlarına/tehditlerine göre belirlenmiş siluetleri ve güç-ağırlık oranları, gelişmiş süspansiyon sistemleriyle birleşerek, farklı arazilerde ve tüm hava koşullarında yüksek hızlarda manevra yapabilmelerine olanak tanıyor. İki platform da amfibi özelliğiyle dikkat çekerken, bu özellik nehir ve akarsular gibi sulu açıklıkları hızlı ve etkin şekilde geçebilmelerine imkan sağlıyor.