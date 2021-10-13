TSK'ya teslim edildi! ACROB göreve hazır

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:05

Yerli imkanlarla geliştirilen, her türlü hava ve arazi şartlarında faaliyet gösteren "ACROB" hafif sınıf insansız kara aracı göreve başladı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ACROB'un videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yerli imkanlarla geliştirilen ACROB hafif sınıf insansız kara araçları her türlü hava ve arazi şartlarında, değişik görüş koşullarında, 3 kamerası, hızı ve atikliğiyle keşif/gözetlemede güvenlik güçlerimizin minik yardımcıları olarak görevde!"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edilen Acrob İKA'lar;

Keşif ve gözetleme yapabilme

Yüksek hareket kabiliyetine

Yüksek engel aşabilme

Merdiven tırmanabilme

Sudan geçebilme

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme özelliklerine ve yeteneklerine sahiptir

Sahada ön hatlarda yer alan muharip unsurların çeşitli ihtiyaçlarına da cevap veren İKA sistemleri ile muharebe esnasında da devam eden keşif ve gözetleme ile ilgili diğer istihbari faaliyetler de icra edilebilmektedir.

Bu kapsamda Elektroland Defence'in geliştirdiği elle atılabilir mini keşif gözlem insansız kara aracı Acrob'u örnek verebiliriz. Acrob, personelin girmesinin risk oluşturabileceği veya giremediği alanlara girebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Acrob mini İKA özellikle mağara, tünel, meskûn mahal operasyonlarında görülmeyen, karanlıkta kalan noktalara elle atılarak; riskli ortama güvenlik personelinin girmeden keşif gözetleme yapmasına imkân veriyor.