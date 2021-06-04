TSK'ya teslim edildi! ''PULAT'' ulaşmadan patlatıyor

04 Haziran 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:47

Son gelişmeleri duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



Fırat M60T Modernizasyon Projemiz kapsamında PULAT Aktif Koruma Sisteminin seri üretimine, tanklarımıza entegrasyonuna ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimine devam ediyoruz.

Kimyasal enerjili tanksavar silahlarını tanka isabet etme öncesinde tespit ederek harp başlıklarının zırh delme etkisini asgariye indiren PULAT; birleşik yapıda radar ve tahrip sistemi ile kontrol ünitesi ve güç dağıtım biriminden oluşuyor.