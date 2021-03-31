TSK'ya 'Vuran' teslimatları sürüyor!

31 Mart 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:55

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi Twitter hesabından #İstiklâlveİstikbâlimizİçin hashtagi ile yapılan videolu açıklamada 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran'ların teslimatlarının sürdüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize #Vuran teslimatlarını sürdürüyoruz. " ifadelerine yer verildi.

VURAN ÖZELLİKLERİ;

9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran, monokok gövde, zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Özel görüş sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan komutalı otomatik silah istasyonu, ve daha bir çok özelliği ile Çok Amaçlı Zırhlı Araç sınıfında beğeni topluyor.