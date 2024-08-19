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Savunma

TSK'ya yeni kuvvet çarpanı: Ordumuzun gücüne güç katacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, en uzun menzilli uçuşunu yapan seyir füzesi Kara Atmaca hakkında açıklamada bulundu. SSB Başkanı Haluk Görgün, “Yüksek hassasiyet gerektiren stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesi Kara Atmaca, ordumuzun gücüne güç katacak.” dedi.

AJANSLAR19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
TSK'ya yeni kuvvet çarpanı: Ordumuzun gücüne güç katacak
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Türk savunma sanayisinin neferlerinden ROKETSAN'ın geliştirdiği seyir füzesi Kara Atmaca, en uzun menzilli uçuşunu yaparak hedefini başarıya imha etti.

"KARA ATMACA, ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, en uzun menzilli uçuşunu yapan Kara Atmaca hakkında açıklamada bulundu. Kara Atmaca'yı Anavatan'ın keskin kılıcı olarak niteleyen SSB Başkanı Görgün, yerli seyir füzesinin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan SSB Başkanı Görgün, "AnaVatan'ın keskin kılıcı Kara Atmaca'nın uzun menzil ve uzun süre uçuşu ülkemize hayırlı olsun. Yüksek hassasiyet gerektiren stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesi Kara Atmaca, ordumuzun gücüne güç katacak." dedi.

Kara Atmaca'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirildiğini belirten Görgün, "Kale Arge'nin KTJ-3700 motoru ile gerçekleştirilen uçuş testinde; Kara Atmaca hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kuvvet çarpanı kabiliyeti ordumuza kazandırmak için gece gündüz çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

EN UZUN MENZİLLİ UÇUŞUNU YAPTI

ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının açıklamasında görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak, 2021'de başlattıkları proje kapsamında geliştirilen Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesinin, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştirildiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve Kale Arge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik olarak geliştirilmekte olan Kara ATMACA Seyir Füzesi'ne ilişkin sözleşme, 18 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştı.

Kara ATMACA'nın, 2026 yılında hizmete alınması bekleniyor.

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