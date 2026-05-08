İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3657
  • EURO
    53,5003
  • ALTIN
    6910.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TSK'ya yüksek teknoloji dopingi! ASELSAN ve MKE ile vuruş gücünü katlayacak imzalar atıldı
Savunma

TSK'ya yüksek teknoloji dopingi! ASELSAN ve MKE ile vuruş gücünü katlayacak imzalar atıldı

SAHA EXPO 2026'nın dördüncü gününde Savunma Sanayii Başkanlığı; ASELSAN, MKE ve ASELSAN Konya ile kritik projeler için masaya oturdu; Yüksek Güçlü Lazer (GİZEM), Termobarik Bomba ve Yüksek Hızlı Top sistemlerini kapsayan sözleşmelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vuruş gücünün artırılması ve yüksek teknoloji ihracatının ivmelenmesi hedefleniyor.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 15:35 - Güncelleme:
TSK'ya yüksek teknoloji dopingi! ASELSAN ve MKE ile vuruş gücünü katlayacak imzalar atıldı
ABONE OL

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk savunma sanayisinde çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Bu kapsamda SSB, birçok yerli şirketle sözleşme yaptı.

SSB ile ASELSAN arasında Yüksek Güçlü Lazer (GİZEM) Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Törene SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Üst Yöneticisi Ahmet Akyol katıldı.

Bir diğer imza ise SSB ile MKE arasında Termobarik Bomba Tedarik Projesi (MK-82-T, MK-83-T, MK-84-T) ve Yüksek Hızlı 35 mm Top (YHT-35) Projesi için atıldı. İmza töreninde Haluk Görgün ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş yer aldı.

SSB ayrıca ASELSAN Konya ile Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesini imzaladı. Törene Haluk Görgün ile ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.

- "YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇEREN ÇOK DİSİPLİNLİ PROJELERİ İMZA ALTINA ALMIŞ OLDUK"

Görgün, konuşmasında SAHA 2026'nın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bugün dördüncü gün. Her yönüyle planlandığı gibi yüksek enerjiyle bütün süreçler başarıyla gerçekleşiyor. Fuarın önemli ayaklarından bir tanesi de imza törenleri. Hem ihracat sözleşmelerimizi, şirketlerin birbirleriyle olan ikili anlaşmalarını hem de çeşitli tedarik projelerinde imza törenlerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

SAHA'da tanıtımlar, paneller ve sunumların yapıldığını, fuarın her yönüyle dolu dolu geçtiğini anlatan Görgün, etkinliğe ilginin çok büyük olduğunu söyledi.

Profesyonel katılım oranının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Görgün, dün itibarıyla yaklaşık 80 bin ziyaretçinin SAHA 2026'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Görgün, proje imzalarına ilişkin, "Kara, hava ve deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan, onların vuruş gücünü artıracak ve ihracat potansiyeli de çok yüksek olan yüksek teknoloji içeren çok disiplinli projeleri imza altına almış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenleri, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • SAHA 2026
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  • ASELSAN
  • Makine ve Kimya Endüstrisi
  • ASELSAN Konya
  • Türk savunma sanayisi
  • yerli ve milli sanayi
  • milli savunma sanayi
  • türk savunma teknolojileri

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.