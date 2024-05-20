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Savunma

TTI Combat Teksas'ta görücüye çıktı

Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) amiral gemisi CANiK, en büyük ihracat pazarı olan ABD'de düzenlenen NRA Yıllık Konferans ve Fuarı'na geniş ürün yelpazesiyle katıldı. 17-19 Mayıs tarihleri arasında Teksas'ın Dallas şehrinde düzenlenen fuarın gözde ürünü, CANiK'in bu yıl lansmanını yaptığı ve kısa sürede on binlerce satış rakamına ulaşan tabancası TTI Combat oldu.

DHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
TTI Combat Teksas'ta görücüye çıktı
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CANiK, ülkedeki pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. CANiK, ABD'nin alanında en büyük kuruluşlarından biri olan NRA (National Rifle Association- Ulusal Silah Birliği) tarafından her yıl düzenlenen, av ve atıcılık alanında ürünlerin sergilendiği fuarda dünya devleriyle birlikte sahne aldı.

Dünya genelinde ABD'ye yapılan hafif silah ihracatında ilk üçte yer alan CANiK, NRA'nın düzenlediği fuarda bu yılın başında yine ABD'de düzenlenen SHOT Show'da ilk kez görücüye çıkardığı ve şimdiden dünya çapında ün yapmış yeni tabancası TTI Combat'ı tanıtmaya devam etti. CANiK'in Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın en ünlü silah tasarımcısı Taran Butler ile tasarladığı TTI Combat, NRA fuarının da en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. ABD ve Avrupa'daki dev lansmanlardan sonra on binlerce adetlik satışa rekoruna ulaşan TTI Combat, 16 Mayıs itibarıyla Türkiye'de de satışa sunuldu.

Birçok tabancasının yanı sıra NRA fuarında ateşli silahlar için aksesuar markası olan MECANiK'in ürünlerini de sergileyen CANiK, MO3 Sportif Refleks Nişangah ile de beğenileri topladı.

"ÜRÜNLERİMİZ SUNDUĞUMUZ HER PAZARDA LİDERLİĞİ ELE ALIYOR"

NRA fuarında çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "ABD pazarında bu kadar başarı elde etmemiz elbette bir şans değil, büyük gayret ve çalışmayla bu günlere ulaştık. Türkiye'de üreterek başta ABD olmak üzere dünyanın birçok noktasına ihraç ettiğimiz ürünlerimiz performansları, kaliteleri, dayanıklılıkları ve göz alıcı tasarımları ile sunduğumuz her pazarda liderliği ele alıyor. Özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir marka olarak piyasaya sunduğumuz son ürünümüz TTI Combat, üstün teknolojimiz ve kalitemizi, yüksek üretim kapasitemizle bir araya getirerek ortaya çıkardığımız ve mükemmel başarılar elde eden bir ürün oldu. CANiK'in tabanca ihracatında ilk sırada yer alan ABD'deki pazar payımızı da her geçen gün artırıyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamları ile dünya genelinde ABD'ye yapılan ihracatta ilk üçte yer almayı başardık. Bu yıl elde ettiğimiz başarılarla hem bu sıralamadaki yerimizi hem de ABD pazar payındaki hacmimizi yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MECANiK'in başarısına da değinen CANiK Genel Müdürü Aral, "Ateşli silah optikleri günümüzde olmazsa olmaz aksesuarlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde her geçen gün büyüyen bu sektörde MECANiK olarak biz de kalitemizi ortaya koyuyoruz. MECANiK tarafından ustalıkla tasarlanan ve üretilen yüksek teknoloji ürünü bu optiklerimiz, pazardaki saygın yerini şimdiden aldı ve ihracattaki katma değerimizi artırıyor. Bugün artık Türkiye'de üretilen ürünlerimiz dünyanın en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor ve bu da bize oldukça gurur veriyor" dedi.

  • CANiK
  • NRA Yıllık Konferans
  • TTI Combat

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