İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2021 Perşembe / 29 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5019
  • EURO
    10,3595
  • ALTIN
    512.375
  • BIST100
    1453.91
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Tu-142M3'ler, Mig-31BM'ler havalandı! Pasifik Okyanusu'nda gözdağı
Savunma

Tu-142M3'ler, Mig-31BM'ler havalandı! Pasifik Okyanusu'nda gözdağı

Rus donanması Pasifik Okyanusu'nda tatbikat düzenliyor. Tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçakları katılıyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA10 Haziran 2021 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:46
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanması'nın daimi olarak bulunduğu üsten 4 bin kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Pasifik Donanması'na bağlı birliklerin askeri komuta ve kontrol birimlerinin hazırlık planına uygun olarak gerçekleştirilen tatbikatın Pasifik Okyanusu'nun orta kesiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Donanmanın üs ve görev alanından yaklaşık 4 bin kilometre okyanusun ortasında, belirlenen bölgede konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın ne kadar süreceği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.