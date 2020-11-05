Tu-160 yeni motorla ilk uçuşu gerçekleştirdi

star.com.tr 05 Kasım 2020 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 19:01

Sovyetler Birliği tarafından imal edilen en son stratejik ağır bombardıman uçağı olan ve Soğuk Savaş döneminden beri Rusya’nın envanterinde bulunan stratejik bombardıman uçağı Tu-160 kapsamlı modernizasyon çalımaları sonrasında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Kazan Havacılık Fabrikası’nda geniş kapsamlı modernizasyon çalışmaları tamamlanan uçağın yeni seri motorlar NK-32-02 ile ilk kez havalandığı bilgisi aktarıldı.

NATO kod adı Blackjack olan ve NK-32-02 motorları ile donatılan Tu-160M'ın 6 bin metrede gerçekleştirdiği uçuşun 2 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Bugünkü başarılı uçuşun ardından, Rus Hava Kuvvetleri, hizmette olan 16 adet Tu-160 uçağının tamamını yükseltmeyi ve modernize etmeyi planlıyor.

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Rus haber ajansı RIA Novosti, uçuşun sorunsuz geçtiğini bildirdi ve uçağın "yeni uçuş ve navigasyon ekipmanı, yerleşik iletişim sistemi, modernleştirilmiş kontrol sistemi, radar ve elektronik karşı tedbir sistemi ile donatıldığını" ekledi .