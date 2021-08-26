26 Ağustos 2021 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:53

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Zirkon hipersonik füzelerinin teslimatı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rusya'nın yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olduğu hipersonik Tsirkon füzelerinin teslimatına 2025 yılında başlanacak.

Tsirkon, deniz ve kara hedeflerini vurmak için tasarlanmış çok amaçlı bir hipersonik füze olarak bilinmektedir.

Roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilen Tsirkon ses hızının sekiz katı hızda uçabildiği ve 1000 kilometreden (620 mil) uzaktaki hedefleri vurabiliyor.

PUTIN'İN DOĞUM GÜNÜNDE TEST EDİLMİŞTİ

Tsirkon'un geçen yıldan beri testleri yapılıyordu. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü 8 Ekim'de hipersonik füzenin testleri yapılmıştı.

ABD'NİN FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ KALACAK!



Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında yaptığı bir konuşmada, "bu füzelerin dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD'nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını" söylemişti.

Son yıllarda, Rusya savunma alanında lider ülkelerden biri olduğunu kanıtlamak için "yenilmez" olarak nitelediği silah testlerini hızlandırdı.

Ayrıca İngiltere gibi bazı batılı ülkelerle "gerilimlerin" yaşandığı bu dönemde, Moskova halen güçlü bir ülke olduğunun mesajını vermek istiyor.