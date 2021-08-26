İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3857
  • EURO
    9,8665
  • ALTIN
    483.078
  • BIST100
    1448.52
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Tüm Avrupa'yı vurabilir! Sesten 8 kat daha hızlı Zirkon için çok önemli gelişme
Savunma

Tüm Avrupa'yı vurabilir! Sesten 8 kat daha hızlı Zirkon için çok önemli gelişme

Rusya, sesten 8 kat daha hızlı Zirkon hipersonik seyir füzesinin teslimatı konusundaki anlaşmayı imzaladı. Testlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde yapıldığı Zirkon füzelerinin ilk teslimatı 2025 yılında yapılacak. Söz konusu füzelerin menzili ise Tüm Avrupa'yı kapsıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:53
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Zirkon hipersonik füzelerinin teslimatı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rusya'nın yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olduğu hipersonik Tsirkon füzelerinin teslimatına 2025 yılında başlanacak.

Tsirkon, deniz ve kara hedeflerini vurmak için tasarlanmış çok amaçlı bir hipersonik füze olarak bilinmektedir.

Roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilen Tsirkon ses hızının sekiz katı hızda uçabildiği ve 1000 kilometreden (620 mil) uzaktaki hedefleri vurabiliyor.

PUTIN'İN DOĞUM GÜNÜNDE TEST EDİLMİŞTİ

Tsirkon'un geçen yıldan beri testleri yapılıyordu. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü 8 Ekim'de hipersonik füzenin testleri yapılmıştı.

ABD'NİN FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ KALACAK!

Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında yaptığı bir konuşmada, "bu füzelerin dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD'nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını" söylemişti.

Son yıllarda, Rusya savunma alanında lider ülkelerden biri olduğunu kanıtlamak için "yenilmez" olarak nitelediği silah testlerini hızlandırdı.

Ayrıca İngiltere gibi bazı batılı ülkelerle "gerilimlerin" yaşandığı bu dönemde, Moskova halen güçlü bir ülke olduğunun mesajını vermek istiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.