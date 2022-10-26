TÜMOSAN, SAHA Expo'da ürünlerini sergiledi

TÜMOSAN açıklamasına göre, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümesi olan SAHA Expo 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, dün itibarıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Son teknolojinin sergilendiği fuarda TÜMOSAN, ürünleriyle dikkati çekiyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN'ın ürettiği yerli ve milli teknolojilere işaret etti.

Fuar alanında ürettikleri 3 farklı yerli ve milli motoru sergilediklerini belirten Tosun, "2020 yılında başlatılan proje S8000 mekanik marin motorumuzun seri üretimi geçişi neticesinde başarılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Motor yakıt sisteminin güncellenmesi sonrasında proje yeni nesil marin motor olarak yeniden farklı bir proje olarak gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

TMSN Transmisyon Projeleri'ne de değinen Tosun, şunları kaydetti:



"SSB Araç Projeleri ile paralel şekilde TMSN2506 AT tam otomatik tork converterli transmisyon geliştirme projesi TÜMOSAN bünyesinde 2017 yılından itibaren devam etmektedir. Projenin test, kalifikasyon ve seri üretim hazırlık süreci projelendirilmiş olup SSB ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Senkromeçli Otomatik transmisyon test çalışmaları PUSAT aracının üzerinde devam etmektedir."

XENA 7.4 6 silindir Dizel Motor hakkında bilgi veren Tosun, "460 Beygir Gücü 1600 Nm tork, kara ve marin tipi versiyonları bulunmaktadır. Kara tipi FNSS ÖMTTZA araçlarında kullanılacaktır. Marin tipi ise ARES METEKSAN ortaklığının Ulaq projesinde kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.



TÜMOSAN'ın 1984 yılından bugüne kadar traktör üretimine devam ettiğini hatırlatan Tosun, TÜMOSAN'ın 1984 yılından 2004'e kadar 20 yılda 9 bin, 2004 yılından 2022'nin sonuna kadar da 110 bin adet traktör ürettiğini, yani daha kısa zamanda daha verimli üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.



