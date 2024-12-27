Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin adı verilen gemi, Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarıldı.

"Tip 076" sınıfı 40 bin tonluk savaş gemisi, bayrak töreni ve ulusal marşın okunmasının ardından suya indirildi.

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesi üzerindeki elektromanyetik katapultu sayesinde sabit kanatlı uçakların ve helikopterleri ve amfibi araçları taşıyabiliyor.

Geminin Çin donanmasının amfibi muharebe ve açık denizlerdeki harp kabiliyetini artıracağı öngörülüyor.

Suya indirilen gemi, donanmaya katılmadan önce donanım işleme, demirleme ve seyir testlerine tabi tutulacak.

Çin, "Tip 075" sınıfındaki önceki nesil amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında ayrıca "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi bulunuyor.