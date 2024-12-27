İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2308
  • EURO
    36,7473
  • ALTIN
    2974.11
  • BIST100
    10012.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Tümüyle bağımsız olarak tasarlandı: Yeni nesil savaş gemisi resmen envantere girdi
Savunma

Tümüyle bağımsız olarak tasarlandı: Yeni nesil savaş gemisi resmen envantere girdi

Çin'in 'Tip 076' sınıfı yeni nesil amfibi savaş gemilerinden ilki 'Sıçuan' törenle suya indirildi. Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, sabit kanatlı uçaklar, helikopterleri ve amfibi araçları taşıyacak.

AA27 Aralık 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Tümüyle bağımsız olarak tasarlandı: Yeni nesil savaş gemisi resmen envantere girdi
ABONE OL

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin adı verilen gemi, Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarıldı.

"Tip 076" sınıfı 40 bin tonluk savaş gemisi, bayrak töreni ve ulusal marşın okunmasının ardından suya indirildi.

TÜMÜYLE BAĞIMSIZ OLARAK TASARLANDI

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesi üzerindeki elektromanyetik katapultu sayesinde sabit kanatlı uçakların ve helikopterleri ve amfibi araçları taşıyabiliyor.

Geminin Çin donanmasının amfibi muharebe ve açık denizlerdeki harp kabiliyetini artıracağı öngörülüyor.

Suya indirilen gemi, donanmaya katılmadan önce donanım işleme, demirleme ve seyir testlerine tabi tutulacak.

Çin, "Tip 075" sınıfındaki önceki nesil amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında ayrıca "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi bulunuyor.

  • defence news
  • Tip 076
  • savaş gemisi
  • sıçuan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.