Tunus, patlayıcılardan korunmak için Türk KANGAL'ını seçti

star.com.tr 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:52

Radyo Frekans (RF) ile kontrol edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı araçların korunması amacıyla geliştirilen KANGAL sisteminin Tunus’a çok sayıda satıldığı, ürünün yine Türkiye'den ihraç edilmiş olan BMC Kirpi zırhlı araçlarında kullanılacağı aktarıldı.

Modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlanan Sistem, hâlihazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri (VUHF/UHF amatör telsizler, PMR/FRS telsizler, uzaktan kumanda cihazları, ISM Bandı, Wi-Fi, GSM, 3G, 4.5G, vb.) eş zamanlı olarak engelleyebilmektedir.

KANGAL, kompakt yapısı sayesinde taşınabilir araç bağımsız bir sistem olup, farklı tipte araçlara (Zırhlı/Zırhsız Askeri Araçlar, Zırhlı/Zırhsız Personel Taşıyıcı Araçlar, Minibüs/Otobüs/Servis Araçları, İş Makineleri, Arazi Araçları, VIP araçlar, vb.) entegre edilebilmekte ve araçtan araca kolaylıkla taşınabilmektedir.

Sistem birimleri, araç entegrasyon uygunluğu ve müşteri isterleri doğrultusunda araç üzerine veya içerisine yerleştirilebilmektedir.

KANGAL, monte edildiği araç alternatöründen ya da entegre edilecek bir ek alternatörden sınırsız olarak çalışabilmek ile beraber; sistem aküleri üzerinden belirli süreli olarak da çalışabilmektedir.

Yazılım Tabanlı Karıştırma Sistemi (Software Defined Jammer) olan KANGALTM, Programlamaya Yetkili Kullanıcı seviyesinde, sahada programlanabilmekte, olası yeni tehditlere karşı uyumlandırılabilmektedir. Yeniden programlanabilme özelliği ile, operatöre, öncelikli ve değişen tehditler özelinde yeni karıştırma profilleri/modlar (spektral şekillendirme) oluşturabilme yeteneği sunmaktadır. Kullanıcı Arayüz yazılımı kullanılarak, haberleşme kanalları açılabilmektedir.

Sistemi uzaktan kontrol/komuta edebilmek amacıyla, El Kontrol Ünitesi (EKÜ) kullanılmaktadır. El Kontrol Ünitesi, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şoför ya da araç komutanı/operatör mahalline yerleştirilmektedir.

Teknik Özellikler

• Yazılım Tabanlı Karıştırma Sistemi (Kullanıcı Taktik ve Operasyonel İhtiyaçlarına göre Programlanabilir)

• Özel Spektral Şekillendirme/Programlama ile Yüksek Etkinlik Mesafeleri

• Kullanım Tipi: Zırhlı/Zırhsız Araç Koruma (Askeri Araçlar, Personel Taşıyıcı Araçlar, Minibüs/Otobüs/Servis Araçları, İş Makineleri, Arazi Araçları, VIP araçlar, vb.)

• Frekans Bandı : Kullanıcı İhtiyaçlarına göre Programlanabilir • RF Çıkış Gücü : < 300 W

• Karıştırma Tipi : DDS Tabanlı FPGA Kontrollü Tarama Karıştırma

• Anten Tipi : Eş-Yönlü

• Ağırlık RF Karıştırma/Köreltme Cihazı: < 22 kg Araca Monte Kiti: < 50 kg

• Çalışma Süresi : Sınırsız (Alternatör/Ek Alternatör ile) : > 1 saat (Sistem Aküleri ile)

• Elektrik Alan (SAR): ICNIRP Standardına Uygun (İnsan Sağlığına Zararsız)

• Çalışma Sıcaklığı: -30°C - +50°C • Depolama Sıcaklığı: -40°C - +60°C

• Çevre Koşulları: MIL-STD 810’a uygun (Yağmur, Bağıl Nem, Rüzgar, Kum, Toz, Şok, Titreşim)