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Savunma

Tupolev Tu-22M füze saldırısı düzenledi! ''Bilanço net değil''

Ukrayna kaynaklarına göre Rus birlikleri, Tupolev Tu-22M stratejik bombardıman uçaklarıyla, Odessa'yı vurdu. Tu-22M uçaklarının haha saldırısında, biri çocuk 6 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Star Gazetesi27 Haziran 2022 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
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Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar, 124. gününde devam ediyor.

Ukrayna kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Rus birlikleri, Tupolev Tu-22M bombardıman uçakları, Odessa bölgesinde bir füze saldırısı düzenledi.

Tupolev Tu-22M saldırısında bilanço henüz netleşmedi

Tupolev Tu-22M uçaklarından fırlatılan ve bir köyün yerleşim alanına isabet eden füzelerin, 500 metrekarelik bir alanda konutları yıktığı, ilk verilere göre, biri çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangına müdahale edilirken, can ve mal kayıpların ilişkin verilerin henüz netleşmediği belirtiliyor.

Tu-22M, Nato adıyla Backfire, değişken kanat yapısına sahip, uzun menzilli süpersonik bir konvaksiyonel bombardıman uçağıdır.

Star Gazetesi

  • Tupolev
  • füze saldırısı
  • Tu-22M

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