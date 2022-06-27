Tupolev Tu-22M füze saldırısı düzenledi! ''Bilanço net değil''

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar, 124. gününde devam ediyor.

Ukrayna kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Rus birlikleri, Tupolev Tu-22M bombardıman uçakları, Odessa bölgesinde bir füze saldırısı düzenledi.

Tupolev Tu-22M saldırısında bilanço henüz netleşmedi

Tupolev Tu-22M uçaklarından fırlatılan ve bir köyün yerleşim alanına isabet eden füzelerin, 500 metrekarelik bir alanda konutları yıktığı, ilk verilere göre, biri çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangına müdahale edilirken, can ve mal kayıpların ilişkin verilerin henüz netleşmediği belirtiliyor.

Tu-22M, Nato adıyla Backfire, değişken kanat yapısına sahip, uzun menzilli süpersonik bir konvaksiyonel bombardıman uçağıdır.

Star Gazetesi