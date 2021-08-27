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Savunma

Türk askeri başardı: Yerli ve milli silahlar tanıtıldı

Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşeler, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Romanya'daki tatbikatta da başarıyla görev yapan Tugay Komutanlığının yerli ve milli silah, araç, gereç ve teçhizatlarla üstlendiği kritik görevlerle yeteneklerinin yabancı ataşelere tanıtıldığı kaydedildi.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:36
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşelerin, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, tugayın üstün yetenek ve kabiliyetlerini yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, Romanya'daki Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda da başarıyla görev yapan Tugay Komutanlığının yerli ve milli silah, araç, gereç ve teçhizatlarla üstlendiği kritik görevlerle yeteneklerinin yabancı ataşelere tanıtıldığı kaydedildi.

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