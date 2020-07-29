Türk askeri de oradaydı! Gemiler çekilir çekilmez Rus donanması harekete geçti

star.com.tr 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:13

Bu yıl Deniz Meltemi 2020 NATO tatbikatı, Karadeniz'in kuzey batısında icra edildi. Tatbikata Ukrayna, ABD, Bulgaristan, Gürcistan, Norveç, Romanya, İspanya ve Türkiye'den 20'den fazla gemi, çok sayıda uçak ve helikopter ile yaklaşık 2 bin asker katıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, tatbikat kapsamındaki eğitimler, sadece deniz ve havada gerçekleşti. Karadeniz'deki tatbikatta, tüm görevlerin eksiksiz olarak yerine getirildiği belirtiliyor.

Bu yıl ABD-Ukrayna öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikat sonrası, tüm katılımcılara yüksek düzeyde eğitim ve görevlerin etkili bir şekilde uygulandığı belirtilerek teşekkür edildi.

Tatbikatların, bir kez daha ABD ile bölgesel müttefikler ve ortaklar arasında, Karadeniz bölgesinde hazır olma ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için yüksek düzeyde bir işbirliğin göstergesi olduğu belirtildi.

HEMEN ARDINDAN RUSYA HAREKETE GEÇTİ

Pazartesi günü sona eren Deniz Meltemi tatbikatından hemen sonra, Rus Donanması Karadeniz Filosu bugün, 20'den fazla gemiyle askeri tatbikatlara başladığını duyurdu.

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, 'Eğitim planına uygun olarak Karadeniz Filosunun gemileri denizde hareket etmeye başladı.' ifadeleri kullanıldı.

Tatbikata Amiral Essen fırkateyni, Pytlivy güvenlik gemisi, Dmitry Rogachev devriye gemisi, Orekhovo-Zuyevo ve İnguşetya füze gemileri ile Sezar Kunikov ve Saratov büyük amfibi gemileri dahil olmak üzere 20'den fazla geminin katılacağı belirtildi.

Tatbikat deniz muharebesi, hava savunma, karşı saldırı ve deniz - kıyı hedeflerinin imhası eğitimlerini kapsıyor. Ayrıca güvenli olmayan bir yoldaki gemilerin korunması ve yangın söndürme gibi eğitimler de yapılacak.

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