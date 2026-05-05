Türkiye, SAHA 2026 kapsamında Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda en yeni oyuncularını sergiliyor. Bu kapsamda en dikkat çeken araçlardan biri ise Eurofighter Typhoon savaş uçağı maketi oldu.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda mühimmatlarıyla birlikte sergilendi.

SAHA 2026 kapsamında sergilenen uçak, ziyaretçiler ve sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Tam ölçekli bir maket olarak sergilenen uçak, gövde ve kuyruğunda Türk bayrağı taşırken, Eurofighter jeti, Türkiye'nin ABD dışındaki ilk modern savaş uçağı alımı olarak büyük önem kazanıyor.

TAYFUN BLOK-4 VE GAZAP YİNE GÜNDEMDE

Öte yandan ABD'li girişimci Mario Nawfal, sosyal medya hesabından SAHA 2026'da sergilenen bazı askeri ürünleri paylaşarak, Türkiye'nin fuarda en yeni oyuncaklarını sergilediğini ifade etti.

Nawfal, sergilenenler arasında TAYFUN Blok-4 balistik füzesi ve mobil fırlatma rampası, Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve Pakistan'ın satın almak istediği GAZAP termobarik bombanın yer aldığını ifade etti.

Nawfal paylaşımında ayrıca, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bunu dikkate aldığını umuyorum; eğer İsrail, İran'dan sonra Türkiye'ye yönelmek istiyorsa, Türkiye onlara hayatlarının en zorlu mücadelesini vermeye hazır" dedi.