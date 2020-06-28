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Savunma

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! Teslim tarihi belli oldu

Sinyal İstihbarat (SIGINT&ELINT) kabiliyetlerine yönelik donatım faaliyetleri devam eden Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un denizde seyir testleri de devam ediyor.

AA28 Haziran 2020 Pazar 19:33 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:46
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin SIGINT platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi “TCG Ufuk A-591” 9 Şubat 2019 tarihinde denize indirildi.

STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard) ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4× 750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri Aselsan tarafından tedarik edilmektedir.

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Defenceturk'un haberine göre, gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton aliminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi. İlk kaynağı 2 Mayıs 2017de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020’de teslimi planlanıyor. A-591 Ufuk Korveti, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!

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