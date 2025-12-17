Sarsılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SAR 127 MT, tüm kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasının ardından farklı savunma projelerinde aktif olarak kullanıma giriyor. Sistem, son olarak Altay Tankı'nda da entegrasyonu tamamlanarak sahada göreve hazır hale geldi.

Altay Ana Muharebe Tankı, Türkiye'nin zırhlı birlik kabiliyetlerini ileri taşımayı hedefleyen stratejik projeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda envantere giren tanklarda, Sarsılmaz üretimi SAR 127 MT ağır makineli tüfek tercih edildi.

80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve güçlü mühendislik tecrübesiyle öne çıkan Sarsılmaz, bu kritik sistemin Altay tankında kullanılmasıyla savunma sanayisi açısından önemli bir kilometre taşına imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi geliştirme projeleri arasında bulunan SAR 127 MT, tüm test ve kalifikasyon aşamalarını tamamlayarak aktif kullanım safhasına geçmişti. Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay'larda da kullanılan sistem, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile entegre şekilde görev yapıyor.

Altay tankları, 28 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Teslim edilen tankların tamamında yer alan UKSS'ler, Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 127 MT ile donatıldı.

Yüksek mühendislik kabiliyetiyle tasarlanan SAR 127 MT, 12.7x99 mm kalibre, tam ve yarı otomatik atış modu, sağ-sol mühimmat besleme ve hızlı namlu değişimi gibi teknik özellikleriyle dikkati çekiyor. Kara, deniz ve hava platformlarında etkin şekilde kullanılabilen sistem, başta SARSILMAZ iştiraki BEST Defence tarafından üretilen UKSS'ler olmak üzere tüm uzaktan komutalı silah sistemleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor.

Altay tanklarının SAR 127 MT ile aktif görev yapması, Türk mühendisliğinin ve yerli savunma sanayisinin sahadaki gücünü ortaya koyuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine katkı sunmanın yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de stratejik bir çözüm ve güçlü bir ihracat alternatifi olarak değerlendiriliyor.

