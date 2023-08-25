Türk devlerinden büyük başarı: Tam 87,3 milyon dolar...

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.



ASELSAN 1 milyar 159 milyon dolarlık yeni sipariş aldı

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 2012 yılında 74. sırada yer alan ASELSAN, 2022 yılı verileriyle 47. sıraya kadar tırmandı.

Şirkete yönelik siparişlerde bu yıl yaşanan gelişme, ilerleyen yıllarda sıralamada olası bir yükselişin de habercisi oldu.

ASELSAN, yeni sipariş anlamında oldukça başarılı bir ilk yarı performansı sergiledi. Şirket, bu dönemde 1 milyar 159 milyon dolarlık yeni sipariş aldı.

Şirket, anılan süreçte yurt içinde ve dışında askeri haberleşme sistemlerinden uydu-uzay sistemlerine, aviyonik sistemlerden elektro-optik sistemlere, güdüm sistemlerinden radar sistemlerine, hava ve füze sistemlerinden silah sistemlerine, güvenlik çözümlerinden ulaşım ve enerji sistemlerine kadar uzanan geniş bir ürün çeşitliliğiyle talep topladı.

Yılın ilk yarısındaki rakam neredeyse 2020 yılının bütünündeki sipariş rakamına karşılık geldi. Şirket bu performansı sürdürmesi halinde son 4 yılın en yüksek yeni sipariş rakamına ulaşacak.

Yılın ilk yarısında yeni sipariş performansının etkisiyle şirketin elindeki bakiye sipariş tutarı 8,4 milyar doları buldu.

ASELSAN'ın elindeki bakiye siparişlerde en büyük pay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok proje yürüten Başkanlık, ASELSAN'ın elindeki siparişlerde yüzde 49,9'luk paya sahip bulunuyor.

ASELSAN'ın en iyi ikinci müşterisi ise BMC. Şirketin bakiye siparişlerinde BMC'nin payı yüzde 16,7'ye karşılık geliyor.

Yurt dışı kaynaklı siparişlerin payı yüzde 12,6, Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) payı yüzde 10,9, Milli Savunma Bakanlığının payı yüzde 3,6, ASFAT, STM ve Roketsan'ın payı yüzde 6,3 düzeyinde bulunuyor.

Yurt dışı siparişlerin kırılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 4,9 ile Orta Doğu ve Asya ülkeleri geliyor. Bu ülkeleri yüzde 3,3 ile Türk cumhuriyetleri, yüzde 2,7 ile Avrupa ve Amerika ülkeleri, yüzde 1,7 ile Afrika ülkeleri izliyor.

Siparişlerin yüzde 94'ü savunma, yüzde 6'sı savunma harici ürünlerden oluşuyor.

ASELSAN'ın elindeki bakiye siparişlerin sözleşmesi yüzde 45'i dolar, yüzde 35'i avro, yüzde 20'si Türk lirası ile yapıldı. Buna karşın şirketin harcamalarının yüzde 60'ı Türk lirası, yüzde 27'si dolar, yüzde 13'ü avro ile gerçekleştirildi.