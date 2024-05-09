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Savunma

Türk Donanması'nın 'ağır abisi'! 1200 kilogramlık dev envantere girdi

Yerli ve milli savunma sanayisi bünyesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı için geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi. Türk Donanmasına teslimatına da başlanan AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu, milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido olarak biliniyor.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Türk Donanması'nın 'ağır abisi'! 1200 kilogramlık dev envantere girdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildiğini ve denizaltılara teslimatına başlandığını bildirdi.

TÜRK DONANMASINA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı. AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."

TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ İLK AĞIR SINIF TORPİDO

Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 45+ knot hızda 50 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. Su üstü ve su altı hedefler için kullanılacak.

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