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Savunma

Türk donanmasının gücü dünya basınında! Yunanistan ve İsrail alarm veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren son askeri araçlar dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Bu konuda Türk donanmasını yakın markaj altına alan Fransız medyası, Türkiye'nin 'Avrupa'nın en büyük deniz güçlerinden biri olarak konumlanarak bu alanda benzeri görülmemiş bir genişleme yaşadığını' aktardı.

Star Gazetesi14 Eylül 2024 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Türk donanmasının gücü dünya basınında! Yunanistan ve İsrail alarm veriyor
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Hava, kara ve denizde son yıllarda önemli atılımlar ortaya koyan Türkiye, özellikle denizlerde donanmanın caydırıcılığını daha da artırmak için önemli çalışmalara imza atarken, savunma sanayinde atılan dev adımlar dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Fransa merkezli rfi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük deniz gücünden biri olarak bu alanda benzeri görülmemiş bir gelişim yaşıyor. Türkiye'ye komşu bazı ülkelerin bu durumdan endişeli olduğu ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde yaptığı, "Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz" sözlerine yer verildi .

KATAR, SOMALİ VE LİBYA VURGUSU

Haberde, 'TCG Anadolu, fırkateynler ve yapım aşamasındaki bir düzineden fazla askeri amaçlı geminin' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk donanmasını güçlendirme çabasının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Haberde bu gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'dan Somali ve Libya'ya kadar Türkiye'nin nüfuzunu genişletme konusundaki siyasi gündemi ile uyumlu olduğu belirtildi.

'DENİZAŞIRI SAVUNMA' VURGUSU

rfi haberinde, "Donanma için bu, ülkenin savunmasında daha büyük bir rol anlamına geliyor; artık sadece toprak savunması değil, denizaşırı savunma da. Türk denizciler eskiden denize açılırdı, ancak aynı gün ana üslerine geri döner ve geceyi evlerinde geçirirlerdi. Artık durum böyle değil" ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL ENDİŞELİ

Haberde, Türkiye ile Ege ve Akdeniz'de uzun süredir anlaşmazlık yaşayan Yunanistan'ın özellikle endişelerini dile getirdiği ifade edilirken İsrail'in de, Kuzey Kıbrıs'ta konuşlandırılan askeri insansız hava araçları da dahil olmak üzere, Türkiye'nin donanmasının büyümesi konusunda alarm verdiği vurgulandı.

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Gallia Lindenstrauss, "Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki İHA üssü gibi bazı deniz hamleleri İsrail'i hedef alabilir. Bu, tekrar doğrudan bir çatışma olacağı anlamına gelmiyor, ancak İsrail ordusunun bunu hesaplaması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

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Haberde son olarak Türk tersanelerinin ülkenin artan deniz ihtiyaçlarını karşılamak için tam kapasite çalıştığı ifade edildi.

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