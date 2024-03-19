ASELSAN'dan oyun değiştirecek müthiş hamle! Türk donanmasının gücüne güç katacak

Ambargolara karşı yerli ve milli savunma sanayisinde birçok teknolojiye imza atan ASELSAN, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni(DÜFAS) geliştirdi. Denizaltı ve torpidoları etkin bir şekilde kullanacak olan DÜFAS, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak.

ASELSAN, teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni (DÜFAS) tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatan'a kazandırdı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.

DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ve üstün teknolojisi ile Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katıyor. Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

- DÜŞMAN DENİZALTILARI TÜRK DONANMASI İÇİN BİR TEHDİT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. DÜFAS'ın sahip olduğu teknik özelliklerle düşman denizaltıları Türk donanması için tehdit olmaktan çıkıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor.

DÜFAS ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "18Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde "Çanakkale geçilmez" diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun!" ifadelerini kullandı.

Görgün, DÜFAS'ın 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS (Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi), deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, Şanlı Donanmamızın gücüne güç katacak! Tebrikler ASELSAN." ifadelerini kullandı.

DÜFAS NEDİR?

DÜFAS Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda özgün olarak geliştirilmiştir. DÜFAS, en güncel teknolojiyle donatılmış, su üstü platformlar için başta denizaltılar olmak üzere sualtındaki sessiz tehditlerin çok uzun mesafelerden tespiti amaçlı kullanılan, derinliği değiştirilebilir bir çekili aktif/pasif sonar sistemidir.

Sistem, yurt içi imkânlarla tasarlanan ve üretilen, yerli ve milli olarak geliştirilen ilk ve tek çekili sonar sistemi olarak öne çıkmaktadır. Oluşturulan bu resimden uzun menzilde hedeflerin tespiti ve takibi sağlanır. Sistem ayrıca sürekli aktif sonar özelliğini de kullanarak geniş alanlarda yüksek doğrulukta tespit imkânı sağlar.

Pasif sonar modunda ise sistem ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin tespiti amaçlı kullanılır. DÜFAS'a, muadillerinden farklı olarak, HIZIR Torpido Karşı Tedbir bileşenleri de entegre edilebilmekte olup Sistem, düşman platformlardan atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya önerir.

Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, HIZIR Sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelmekte ve komple bir çözüm sunabilmektedir. Bir torpido algılandığında sistem karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokmakta ve tehdidi bertaraf ederek güvenli şekilde kaçmaya olanak sağlamaktadır.