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Savunma

Türk donanmasının gücüne güç katacak! Yapımına başlandı

Milli Savunama Bakanlığı, Türk donanmasını gücüne güç katacak olan açık deniz karakol gemisi 'Akhisar'ın blok inşaatlarının başladığını bildirdi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 22:32
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmaları Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yürütülen "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlama komutunu, şehit Piyade Er Faruk Özdadlı'nın ağabeyi Cengiz Özdadlı ve gazi Sevinç Köksal verdi.

2023'TE DENİZE İNDİRİLECEK

"Akhisar"ın 2023'te denize indirilmesi planlanıyor.

AKHİSAR Açık Deniz Karakol Gemisi'nin, 2023 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Gemi 76 milimetrelik baş topuna ve helikopterler ile insansız hava araçlarının kullanımı için bir helikopter pistine sahip olacak. MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen Açık Deniz Karakol Gemisi, daha sade silah ve sensör yüküne sahip olacak.

İLK SAÇ KESİMİ 2021'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MİLGEM Sınıfı korvetlerin devamı niteliğinde olup, dizaynı ihtiyaçlara göre tekrar yapılan ve Kasım 2020'de imzalanan sözleşme kapsamında iki adet tedarik edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ilki olan TCG AKHİSAR için ilk sac kesimi, 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.

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