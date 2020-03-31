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Savunma

Türk Donanmasının keskin 'Kılıç'larında yeni alarm ve izleme dönemi

Kılıç Sınıfı Hücumbotlarda yer alan Alarm ve İzleme sisteminin modernize edildiği duyuruldu.

31 Mart 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:44
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Yaltes firması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıç Sınıfı Hücumbotlarda yer alan Alarm ve İzleme sisteminin modernize edildiğini duyurdu.

Firmanın üstlendiği modernizasyon paketinde ilgili güç yönetim sistemlerini içeren yeni nesil PİKET3000 Sistemi kullanıldı.

Modernizasyon faaliyeti, sınıfının ilk gemisi olan TCG Kılıç'da taahhüt edildiği gibi 90 günde tamamlandı.

Türk donanmasının keskin kılıcı: Hücumbotlar

Kılıç sınıfı 9 hücumbot, son teknolojiye sahip olmaları ve yüksek süratte 512 hedefi aynı anda takip edebilmeleriyle donanmanın keskin kılıcı unvanını taşıyor.

Donanma Komutanlığı bünyesindeki kılıç sınıfı 9 hücumbot, son teknolojiye sahip olmaları ve yüksek süratte 512 hedefi aynı anda takip edebilme özellikleriyle Türk donanmasının denizlerdeki keskin kılıcı unvanını taşıyor.

Hücumbotların en büyük özellikleri yüksek süratte istenilen hedeflere taarruz gerçekleştirebilmesi. Hücumbotlar "40 knot (72 kilometre-hız) süratle 512 hedefi aynı anda takip edebilme imkanına sahip.

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