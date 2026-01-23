İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3636
  • EURO
    51,2241
  • ALTIN
    6932.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk EJDERHA'sını 'öncelikli tehdit' ilan ettiler: Silahlarımızın ondan kurtulma şansı yok
Savunma

Türk EJDERHA'sını 'öncelikli tehdit' ilan ettiler: Silahlarımızın ondan kurtulma şansı yok

Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin en stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi, komşu Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan basınında yer alan haberde, Doğu Akdeniz ve Ege adaları için EJDERHA sisteminin Yunan silahlı kuvvetlerinin öncelikli hedefi olması gerektiği ifade edildi. Haberde ayrıca, EJDERHA karşısında Yunan insansız hava araçlarının ömrünün çok uzun olmayacağı dile getirildi.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 21:39 - Güncelleme:
Türk EJDERHA'sını 'öncelikli tehdit' ilan ettiler: Silahlarımızın ondan kurtulma şansı yok
ABONE OL

Çok katmanlı entegre savunma çözümü Çelik Kubbe bileşenlerinden EJDERHA, elektromanyetik dalgalar yayarak hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor. Açıklanan bilgilere göre, EJDERHA'nın en büyük avantajı, elektromanyetik dalgaların ışık hızında hareket etmesi sebebiyle hedefteki İHA'nın manevra yaparak kurtulma şansının olmaması.

"FARKLI KATEGORİDE BİR SİLAH"

Türkiye'nin yeni silahını gündemine alan Yunan basını, EJDERHA'yı acil tehdit olarak yorumladı. Habere göre, füze, mühimmat ve mermi gibi sistemlerden farklı olarak EJDERHA'nın, "yönlendirilmiş enerji silahları" kategorisine girdiği ifade edildi.

EJDERHA'nın, fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak hedefini etkisiz hale getirdiği, bu dalgaların, hedefteki elektronik devrelere hasar verdiği ve onları devre dışı bıraktığı belirtildi.

Elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ettiğinden, EJDERHA'dan kaçmanın imkansız olduğunun altı çizilen haberde, geleneksel füze sistemlerine kıyasla atış başına maliyetin çok düşük olduğu vurgulandı.

"SERİ ÜRETİM AŞAMASINA GEÇTİ"

Seri üretim aşamasına geçen EJDERHA'nın bu yıl kullanıma sunulacağı belirtilen haberde, EJDERHA sisteminin, aynı anda üç kablolu FPV drone hedefine karşı etkinliğini kanıtladığı ifade edildi.

Aktif hale getirilmesinden saniyeler sonra, çoklu insansız hava aracı tehdidinin etkisiz hale getirileceği belirtilen haberde, gerçek zamanlı uygulamaların ardından yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA (AD 200), mobil bir platforma monte edildiğinde, vakum elektroniği teknolojisini kullanarak yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek mini/mikro insansız hava araçlarının (dronların) elektronik bileşenlerini/sistemlerini devre dışı bırakan bir çözüm sunmaktadır.

KOMŞUDA PANİĞİN YENİ ADI EJDERHA

EJDERHA'nın Yunan insansız hava araçları (İHA) için ölümcül olacağı ifade edilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ege adaları veya Trakya'da bu sistemi Yunanistan'a karşı başarılı bir şekilde kullanabileceği vurgulandı.

Yunanistan'ın son aylarda insansız hava sistemlerine önemli kaynak ayırdığının altı çizilen haberde, Türkiye'nin bu yeni silahının bu maliyeti bir çırpıda yok edebileceği dile getirildi.

Bu kapsamda, Yunan ordusunun savunma planları hazırlarken, EJDERHA sistemini öncelikli hedefi olarak görmesi gerektiği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.