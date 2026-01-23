Çok katmanlı entegre savunma çözümü Çelik Kubbe bileşenlerinden EJDERHA, elektromanyetik dalgalar yayarak hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor. Açıklanan bilgilere göre, EJDERHA'nın en büyük avantajı, elektromanyetik dalgaların ışık hızında hareket etmesi sebebiyle hedefteki İHA'nın manevra yaparak kurtulma şansının olmaması.

"FARKLI KATEGORİDE BİR SİLAH"

Türkiye'nin yeni silahını gündemine alan Yunan basını, EJDERHA'yı acil tehdit olarak yorumladı. Habere göre, füze, mühimmat ve mermi gibi sistemlerden farklı olarak EJDERHA'nın, "yönlendirilmiş enerji silahları" kategorisine girdiği ifade edildi.

EJDERHA'nın, fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak hedefini etkisiz hale getirdiği, bu dalgaların, hedefteki elektronik devrelere hasar verdiği ve onları devre dışı bıraktığı belirtildi.

Elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ettiğinden, EJDERHA'dan kaçmanın imkansız olduğunun altı çizilen haberde, geleneksel füze sistemlerine kıyasla atış başına maliyetin çok düşük olduğu vurgulandı.

"SERİ ÜRETİM AŞAMASINA GEÇTİ"

Seri üretim aşamasına geçen EJDERHA'nın bu yıl kullanıma sunulacağı belirtilen haberde, EJDERHA sisteminin, aynı anda üç kablolu FPV drone hedefine karşı etkinliğini kanıtladığı ifade edildi.

Aktif hale getirilmesinden saniyeler sonra, çoklu insansız hava aracı tehdidinin etkisiz hale getirileceği belirtilen haberde, gerçek zamanlı uygulamaların ardından yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA (AD 200), mobil bir platforma monte edildiğinde, vakum elektroniği teknolojisini kullanarak yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek mini/mikro insansız hava araçlarının (dronların) elektronik bileşenlerini/sistemlerini devre dışı bırakan bir çözüm sunmaktadır.

KOMŞUDA PANİĞİN YENİ ADI EJDERHA

EJDERHA'nın Yunan insansız hava araçları (İHA) için ölümcül olacağı ifade edilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ege adaları veya Trakya'da bu sistemi Yunanistan'a karşı başarılı bir şekilde kullanabileceği vurgulandı.

Yunanistan'ın son aylarda insansız hava sistemlerine önemli kaynak ayırdığının altı çizilen haberde, Türkiye'nin bu yeni silahının bu maliyeti bir çırpıda yok edebileceği dile getirildi.

Bu kapsamda, Yunan ordusunun savunma planları hazırlarken, EJDERHA sistemini öncelikli hedefi olarak görmesi gerektiği vurgulandı.