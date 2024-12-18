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Savunma

''En büyük hayalim'' diye duyurdu! Türk F-16 pilotundan KAAN için heyecanlandıran açıklama

Öğlencilerle bir araya gelen Türk F-16 pilotu, Milli Muharip Uçak KAAN hakkında heyecanlandıran bir açıklama yaptı. KAAN hayalini açıklayan Türk F-16 pilotu, 'Milli muharip uçak KAAN ile gökyüzünde gösteri yapmak en büyük hayalim. Türk havacılığı koşar adımlarla ilerliyor, dünyada ses getiriyor. İnşallah KAAN yakın zamanda gökyüzündeki yerini alır ve bizlere de onunla gösteri yapmak gururu nasip olur' diye konuştu.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
''En büyük hayalim'' diye duyurdu! Türk F-16 pilotundan KAAN için heyecanlandıran açıklama
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibinden SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, Milli muharip uçak KAAN ile gökyüzünde gösteri yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

SOLOTÜRK Gösteri Pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Erhan Aydemir, SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Alper Şen, SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı NEÜ Köyceğiz Kampüsü Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda öğrencilere SOLOTÜRK'ü tanıtarak, merak edilen konular hakkında bilgiler verdi.

"SOLOTÜRK, TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR"

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrencilerle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, "SOLOTÜRK, ülkemizin sahip olduğu kaynakları en yetkin şekilde kullanan, yetenekli pilotları sayesinde Türk Hava Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü temsil eden, pilotlarımızın ülke bekası için neleri başarabileceklerini gösteren, yurt içi ve dışında performansını estetik şekilde sergileyen gösteri ekibidir. Bizler sadece akrobasi pilotu değil aynı zamanda savaş pilotuyuz. Aktif şekilde hangi görev verilirse; iç görev harekatı, terörle mücadele veya diğer sektörlerde Türk hava sahasını koruma görevini yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ KAAN İLE GÖKYÜZÜNDE GÖSTERİ YAPMAK"

2024 yılında 31 gösteri ve selamlama uçuşu icra ettiklerini kaydeden Bakıcı, "F-16 pilotu olarak mezun olduk ve Hava Kuvvetleri'ndeki meslek hayatımıza F-16 pilotu olarak devam ediyoruz. 'Hangi uçakla uçmak, gösteri yapmak istiyorsunuz?' diye sorarsanız, milli muharip uçak KAAN ile gökyüzünde gösteri yapmak en büyük hayalimiz. Bu uçağın aktif olarak uçabilmesi için görev yapacak teknik personel, mühendis gibi teknik ekip de sizlerin arasından çıkacak. Türk havacılığı koşar adımlarla ilerliyor, dünyada ses getiriyor. İnşallah KAAN yakın zamanda gökyüzündeki yerini alır ve bizlere de onunla gösteri yapmak gururu nasip olur" diye konuştu.

Geçen yıl SOLOTÜRK ekibine dahil olduğunu aktaran Pilot Binbaşı Erhan Aydemir ise, pilot olarak Karadeniz ve Ege Denizi'nin korunması gibi önemli görevlerde yer aldığını belirterek, "F-16 ile 3 bin saatin üzerinde uçuşum var. Şimdi de SOLOTÜRK eğitimlerine başladım. Yavaş yavaş şehre uyum sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmeç, SOLOTÜRK ekibine ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe katılımları için SOLOTÜRK ekibine teşekkürlerini sunan Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu Başkanı Nezaket Meral de, SOLOTÜRK'ün yalnızca bir gösteri ekibi değil aynı zamanda vatan sevgisinin, azmin ve teknolojiye olan inancın gökyüzündeki yansıması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından SOLOTÜRK ekibi öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program, hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

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