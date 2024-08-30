Türk F-16'ları bölgeye konuşlandı! Ortak hava filosu dünyanın gündeminde

Katar'daki Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Türk-Katar Müşterek Hava Filosu kurulduğu açıklandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığının daimi konuşlanmasının ardından Katar'ı ziyaret ederek askeri üste incelemelerde bulundu.

TÜRK F-16'LARI KATAR'A KONUŞLANDI

İki ülke arasında kurulan ortak hava filosu yabancı savunma sitelerinin yoğun ilgisini çekti.

Filoya emanet edilen savaş uçaklarının tam sayısının bilinmediğine dikkat çeken yabancı basın, "Paylaşımı yapılan bir fotoğrafta Türk F-16'larının yanı sıra Katar Rafale ve Eurofighter Typhoon'ları da görülüyor" ifadelerini kullandı.

Yabancı savunma sitelerine konuşan uzmanlar, yeni kurulan filonun terörizm ve korsanlık gibi ortak tehditlere karşı birlikte çalışabilirliği, eğitimi ve iş birliğini artırmasının beklendiğini söyledi.

Doha'da kurulan komuta bünyesindeki ortak kuvvetler arasındaki iş birliğini, dayanışmayı ve koordinasyonu güçlendirmek için önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar, bu filonun Doha'nın güvenliğini artıracağını ve bölgedeki olası istikrarsızlaştırma çabaları karşısında Türkiye'nin Körfez'deki askeri varlığını güçlendireceğini ve "güvenliği baltalamak isteyenlere" bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Katar'ın sahip olduğu modern uçaklarla ilgili çok az deneyimi olduğuna atıfta bulunan uzmanlar, "Türk Hava Kuvvetleri, eğitimi ve deneyimiyle bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerinden biri. Savaş deneyimi açısından bölgede lider. Bu deneyimi Katar'a aktarmaları onlar için çok önemli." dedi.

Uzmanlar, Türkiye için bir diğer artının da Ankara'nın, satın almak için görüşmeler yaptığı Eurofighter ve Yunanistan'ın kullandığı Rafale'yi daha yakından inceleme fırsatı bulacak olması olduğunu söyledi.