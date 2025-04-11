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Savunma

Türk F-16'ları için heyecanlandıran gelişme: Milli dokunuşla büyük başarı sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladığını bildirdi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 22:29 - Güncelleme:
Türk F-16'ları için heyecanlandıran gelişme: Milli dokunuşla büyük başarı sağlandı
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Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

EDPOD'un gerçekleştirdiği teste ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz."

HABERİN VİDEOSU

  • F-16
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • EDPOD

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