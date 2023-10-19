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Savunma

Türk F-16'larına ''Atmaca'' takviyesi! Batı, yerli füzeyi radarına aldı

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca'nın F-16'lara uyumlu konfigürasyonu geliştirilmesi Batı'nın ilgisini çekti. Türk savunma sanayisindeki yeni gelişmeyi sayfalarına taşıyan Batı basını, Atmaca'nın Türk F-16'ların ateş gücünü önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Star Gazetesi19 Ekim 2023 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Türk F-16'larına ''Atmaca'' takviyesi! Batı, yerli füzeyi radarına aldı
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ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, F-16 kanatlarının altına girmeye hazırlanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik teslimatları devam Atmaca'nın havadan atılan konfigürasyonu için geliştirme çalışmalarına başlanıldı. Bu amaçla yeni teknolojilerin geliştirilmesine karar verilen Atmaca, Blok-I Gemisavar Füzesi, F-16 PO-III/PO-IV uçaklarına entegre edilecek.

TÜRK F-16'LARINA "ATMACA" TAKVİYESİ!

Atmaca'nın F-16'lara uyumlu konfigürasyonu geliştirilmesi Batı'da geniş yankı uyandırdı.

Batılı savunma siteleri, Atmaca'nın F-16'nın gemisavar ateş gücünü önemli ölçüde artıracağı kaydedildi.

Atmaca füzesinin Türkiye'nin F-16 filosuna yeni bir soluk getireceğinden söz edildi.

Roketsan'ın çalışmaları sayesinde entegrasyonu gerçekleştirilecek Atmaca'nın ABD üretimi Harpoon Gemisavar Füzesi'nin havadan atılan versiyonu olan AGM-84L-1 Harpoon ile eşdeğer nitelikte olduğu belirtildi.

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