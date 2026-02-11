İSTANBUL 10°C / 7°C
Savunma

Türk füzeleri Körfez yolunda: ROKETSAN ve SAMI el sıkıştı

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show 2026'da kritik anlaşmalara imza attı. Seyir füzelerinin ortak üretimi ve anti-tank füze sistemlerinin satışı ile üretimini kapsayan iş birlikleri dikkat çekti.

11 Şubat 2026 Çarşamba 20:20
Türk füzeleri Körfez yolunda: ROKETSAN ve SAMI el sıkıştı
Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.

