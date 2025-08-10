İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Türk füzesine yeni yetenek! Roketsan duyurdu

Türk savunma sanayisinin neferlerinden Roketsan'ın geliştirdiği Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U yeni bir yetenek kazandı. Roketsan, Türk füzesine ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 12:44 - Güncelleme:
Türk füzesine yeni yetenek! Roketsan duyurdu
ABONE OL

Roketsan tarafından taktik füze sistemine yeni komuta kontrol merkezi özelliği kazandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak amacıyla geliştirilen Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U, AGMOSS projesi kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandı.

SAHADA TEK MERKEZDEN TAM HÂKİMİYET

Bu sayede sahada tek merkezden tam hâkimiyet sağlanıyor. Yeni teknoloji ve çözümlerle savunma kapasitesi artırılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.