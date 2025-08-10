Roketsan tarafından taktik füze sistemine yeni komuta kontrol merkezi özelliği kazandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak amacıyla geliştirilen Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U, AGMOSS projesi kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandı.
Bu sayede sahada tek merkezden tam hâkimiyet sağlanıyor. Yeni teknoloji ve çözümlerle savunma kapasitesi artırılıyor.
