Türk gözü NATO semalarında: E-7T HİK uçağı Romanya hava sahasında görevde

30 Ekim 2025 Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev uçuşu icra ettiğini duyurdu. Uçak, görevin ardından Litvanya'daki Siauliai meydanına intikal etti.

30 Ekim 2025 Perşembe 18:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T HİK uçağının, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı zamanda MSB tarafından, 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T HİK uçağının Litvanya meydanına intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol uçağı, 27 Ekim tarihinde NATO hava sahasında Romanya üzerinde NATO Güvence Tedbirleri kapsamında görev uçuşu icra etti. Görev sonrası 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T Havadan İhbar Kontrol uçağımız, Siauliai Litvanya meydanına intikal etti" dedi.

