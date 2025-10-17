İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9568
  • EURO
    49,1348
  • ALTIN
    5854.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk harikasına yöneldiler: AB ülkesi F-35 yerine KAAN'ı seçti
Savunma

Türk harikasına yöneldiler: AB ülkesi F-35 yerine KAAN'ı seçti

Türk savunma sanayisi, yerli ve milli üretimle teknolojik alanda dünya standartlarını yakalayan güçlü bir altyapıya sahip. KAAN savaş uçağı ve insansız hava araçları gibi projeler, ülkenin savunma kabiliyetini bağımsız ve modern bir seviyeye taşıyor. Son olarak Alman basınında yer alan bir haberde, F-35'ten vazgeçen İspanya'nın Türk savaş uçağı KAAN'a yöneldiğine dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Türk harikasına yöneldiler: AB ülkesi F-35 yerine KAAN'ı seçti
ABONE OL

Türk savunma sanayisi dünya çapında yeni başarılara imza atmasının yanında uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına yakın markaj yapan Alman basını dikkat çeken bir iddiada bulundu. KAAN'ın ABD yapımı F-35'e ciddi bir rakip olacağı belirtilen haberde İspanya'nın dikkatini çektiğine işaret edildi.

AB ÜLKESİ KAAN'I F-35'E ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, sadece drone ve zırhlı araç gibi ihracatın gözde ürünlerini üretmekle kalmıyor; aynı zamanda hava savunma sistemleri, uydular ve diğer ileri teknoloji alanlarında da kapsamlı bir strateji yürütüyor. Bu stratejinin en öne çıkan örneklerinden biri ise prestij projelerinden KAAN – tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk savaş uçağı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya'nın, bu Türk yapımı savaş uçağını Amerikan F-35'lerine alternatif olarak değerlendirmeye başladığı aktarılıyor.

F-35'TEN VAZGEÇİP KAAN'A YÖNELDİLER

İspanya, ağustos başında ABD'den F-35 savaş uçağı almayacağını duyurmuştu. İspanyol kaynakların medyaya aktardığı bilgilere göre, ülke Avrupa menşeli alternatifleri araştırmayı planlıyor. El Independiente gazetesine konuşan savunma sanayi kaynakları, Fransa ve İsveç'in yanı sıra Türkiye'yi de potansiyel bir seçenek olarak değerlendirdiklerini ve Genel Müfettiş Carsten Breuer'in Türk yapımı savaş uçağını incelediğini aktardı.

GRİPEN ÇEKİNCELERİ

İkinci seçenek olarak İsveç yapımı Saab 39 Gripen uçağı öne çıkıyor. Ancak kaynaklar, "Oldukça iyi bir uçak ama düşük kapasiteye sahip, fazla yük taşıyamıyor ve tek motorlu" diyerek bazı çekincelerini dile getiriyor.

EN GÜÇLÜ SEÇENEK TÜRK KAAN'I

Bu gelişme, Türk yapımı KAAN savaş uçağını öne çıkarıyor. Konu ile ilgili dış basında yer alan bir haberde "İspanya için TUSAŞ tarafından üretilen KAAN, giderek güçlenen bir seçenek olarak görülüyor. Seri üretimin 2028'de başlaması planlanıyor." İfadlerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.