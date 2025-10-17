Türk savunma sanayisi dünya çapında yeni başarılara imza atmasının yanında uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına yakın markaj yapan Alman basını dikkat çeken bir iddiada bulundu. KAAN'ın ABD yapımı F-35'e ciddi bir rakip olacağı belirtilen haberde İspanya'nın dikkatini çektiğine işaret edildi.

AB ÜLKESİ KAAN'I F-35'E ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, sadece drone ve zırhlı araç gibi ihracatın gözde ürünlerini üretmekle kalmıyor; aynı zamanda hava savunma sistemleri, uydular ve diğer ileri teknoloji alanlarında da kapsamlı bir strateji yürütüyor. Bu stratejinin en öne çıkan örneklerinden biri ise prestij projelerinden KAAN – tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk savaş uçağı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya'nın, bu Türk yapımı savaş uçağını Amerikan F-35'lerine alternatif olarak değerlendirmeye başladığı aktarılıyor.

F-35'TEN VAZGEÇİP KAAN'A YÖNELDİLER

İspanya, ağustos başında ABD'den F-35 savaş uçağı almayacağını duyurmuştu. İspanyol kaynakların medyaya aktardığı bilgilere göre, ülke Avrupa menşeli alternatifleri araştırmayı planlıyor. El Independiente gazetesine konuşan savunma sanayi kaynakları, Fransa ve İsveç'in yanı sıra Türkiye'yi de potansiyel bir seçenek olarak değerlendirdiklerini ve Genel Müfettiş Carsten Breuer'in Türk yapımı savaş uçağını incelediğini aktardı.

GRİPEN ÇEKİNCELERİ

İkinci seçenek olarak İsveç yapımı Saab 39 Gripen uçağı öne çıkıyor. Ancak kaynaklar, "Oldukça iyi bir uçak ama düşük kapasiteye sahip, fazla yük taşıyamıyor ve tek motorlu" diyerek bazı çekincelerini dile getiriyor.

EN GÜÇLÜ SEÇENEK TÜRK KAAN'I

Bu gelişme, Türk yapımı KAAN savaş uçağını öne çıkarıyor. Konu ile ilgili dış basında yer alan bir haberde "İspanya için TUSAŞ tarafından üretilen KAAN, giderek güçlenen bir seçenek olarak görülüyor. Seri üretimin 2028'de başlaması planlanıyor." İfadlerine yer verildi.