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Savunma

Türk Hava Kuvvetleri KAAN'a kavuşacak! Teslimat tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, savunma teknolojilerinde şaha kalkan Türkiye'nin gözbebeği milli muharip uçağı KAAN hakkında yeni gelişmeleri duyurdu. Demiroğlu, 'Nisan'da ilk uçan prototip 1'i, ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şuan 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var. 1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız. İnşallah da 2028-2029 bandında da Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlarımıza başlayacağız' dedi.

İHA25 Temmuz 2025 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri KAAN'a kavuşacak! Teslimat tarihi belli oldu
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak üretin Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olan KAAN'nın geliştirme ve test uçuşları devam ediyor. Yer testleri ve similasyon testleri devam eden KAAN'nın Nisan ayında ilk uçan birinci prototipi, üç ay sonra da ikinci prototipi uçuyor olacak. 1 tane de statik uçak olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalar tüm hızla devam ediyor.

"1 TANE DE STATİK UÇAĞI OLMAK ÜZERE 4 UÇAK ÜZERİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Türk Hava Kuvvetlerine teslimatların başlayacağını ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, " KAAN bizim değil zaten ülkemizin medarı iftiharı. Dünya'da 4 tane ülkenin yapabildiği beşinci nesil bir uçak sınıfı. Tam gaz devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan ayında ilk uçan prototip 1'i ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şuan 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var.

1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız. İnşallah da 2028- 2029 bandında da Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlarımıza başlayacağız. Şuan yer testleri çoğunlukla, değişik similasyon testleri var. Prototipler uçamaya başladıkça önümüzdeki Nisan'dan itibaren yoğun bir şekilde 3 tane prototipimiz 2026'nın sonuna kadar havalanmış olacak. Yoğun bir test faaliyetimiz var. 2028'in sonu 2029'un başı da ilk teslimatımız olacak" dedi.

  • milli muharip uçağı
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  • türk hava kuvvetleri

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