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Savunma

Türk Hava Kuvvetleri'nden bölgesel güç gösterisi: Uluslararası hava sahasında görev tamam!

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

AA12 Ocak 2025 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'nden bölgesel güç gösterisi: Uluslararası hava sahasında görev tamam!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.

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