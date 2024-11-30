Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, bir testi daha geçti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan ve insansız hava araçları arasında başarısıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek Kalkan DİHA'yı üretti.

14. SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ DE BAŞARIYLA TAMAMLADI

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA VTOL PT-6 14. sistem tanımlama testini de başarıyla tamamladı.

#BayraktarKALKAN DİHA PT-6 | VTOL PT-6��✈️��



✅ 14. Test Uçuşu | Sistem Tanımlama Testi



✅ 14th Test Flight | System Identification Test #MilliTeknolojiHamlesi������ pic.twitter.com/RGG571tEYw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 30, 2024

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görüntülere de yer verdi.