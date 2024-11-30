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Savunma

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar Kalkan DİHA'dan bir başarı daha

Baykar tarafından geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, 14. sistem tanımlama testini tamamladı. Söz konusu başarılı testi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımında uçuş anına dair görüntülere yer verdi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar Kalkan DİHA'dan bir başarı daha
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, bir testi daha geçti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan ve insansız hava araçları arasında başarısıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek Kalkan DİHA'yı üretti.

14. SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ DE BAŞARIYLA TAMAMLADI

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA VTOL PT-6 14. sistem tanımlama testini de başarıyla tamamladı.

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görüntülere de yer verdi.

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