Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, bir testi daha geçti.
Milli teknoloji hamlesi kapsamında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan ve insansız hava araçları arasında başarısıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek Kalkan DİHA'yı üretti.
14. SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ DE BAŞARIYLA TAMAMLADI
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA VTOL PT-6 14. sistem tanımlama testini de başarıyla tamamladı.
#BayraktarKALKAN DİHA PT-6 | VTOL PT-6��✈️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 30, 2024
✅ 14. Test Uçuşu | Sistem Tanımlama Testi
✅ 14th Test Flight | System Identification Test #MilliTeknolojiHamlesi������ pic.twitter.com/RGG571tEYw
Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görüntülere de yer verdi.