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Savunma

Türk havacılığının altın çağı! DİHA'dan bir başarı daha

Baykar tarafından geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA'nın 6. prototipinin ilk uçuşunda sistem tanımlama işlemini başarıyla tamamladığı açıklandı.

Star Gazetesi31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Türk havacılığının altın çağı! DİHA'dan bir başarı daha
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Bayraktar Kalkan DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurdu.

TESTLER DEVAM EDİYOR

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek şekilde geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, geçtiğimiz günlerde 43. uçuşunu kazasız belasız gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında sistem tanımlama uçuşu testini yapan araç, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

  • Dikey İniş Kalkışlı İHA
  • KALKAN DIHA
  • Baykar Uçak Sistemleri

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