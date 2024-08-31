Türk havacılığının altın çağı! DİHA'dan bir başarı daha

Bayraktar Kalkan DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurdu.

#BayraktarKALKAN DİHA PT-6 | VTOL PT-6 ��✈️��



✅ İlk Uçuş - Sistem Tanımlama Uçuşu | First Flight - System Identification Flight#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/SuINNEDJE0 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 31, 2024

TESTLER DEVAM EDİYOR

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek şekilde geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, geçtiğimiz günlerde 43. uçuşunu kazasız belasız gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında sistem tanımlama uçuşu testini yapan araç, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.