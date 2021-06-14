Türk İHA'ları korkuttu: Türkiye, hareket yarıçapını İsrail kıyılarına kadar genişletti

Star.com.tr 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:11

Türkiye'nin KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaalanı'na konuşlandıracağı Türk İHA'ları Yunanlıları rahatsız etti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iki yıl önce yaptığı açıklamalara yer veren Yunan basını, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu Türk insansız hava aracının Geçitkale Havaalanı'na ulaştığı ve Türk İHA'larının Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladığı bilgisine yer verdi.

TÜRKİYE, İHA'LARLA HAREKET YARIÇAPINI İSRAİL'E KADAR GENİŞLETTİ

Konuya ilişkin Yunan basını Amerikalı uzman Michael Rubin'in görüşlerine haberde yer verdi. Türkiye'nin Geçitkale Askeri Havaalanı'nı modernize ettiğini belirten Rubin, "Son zamanlarda Türkiye birçok Bayraktar-TB2'yi Lefkoşa'ya taşıdı. Türkiye böylelikle KKTC'deki yeni insansız hava aracı üssüyle bölgedeki hava hakimiyetini ve hareket yarıçapını Lübnan ve İsrail kıyılarına kadar genişletmiş oldu" ifadelerini kullandı.

KKTC HÜKÜMETİNDEN GEÇİTKALE KARARI

KKTC Bakanlar Kurulu, 13 Aralık'ta Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Geçitkale Havaalanı'na ilk İHA 16 Aralık'ta Türkiye'den getirildi.

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