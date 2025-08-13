Endonezya Hava Kuvvetleri (TNI-AU), resmi Facebook sayfasında Fransız Dassault Aviation tesislerinden paylaşılan bir kareyle ülkenin ilk Rafale savaş uçağını tanıttı. T-0301 kuyruk numarası taşıyan çift koltuklu B versiyonu Rafale, Endonezya Hava Kuvvetleri arması ve özel boyasıyla ilk kez görüntülendi. Kuyruk bölümünde 6. Hava Birliği amblemi bulunan uçak, hizmete gireceği 12. Filo ile Endonezya envanterinde Rafale kullanan ilk birlik olacak.

Ülke, 10 Şubat 2022'de Dassault ile 26'sı tek, 16'sı çift koltuklu olmak üzere toplam 42 Rafale için anlaşma imzalamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2025'teki ziyareti sonrası ise Endonezya'nın ek sipariş verebileceği duyuruldu. Rafale, KAAN ve Güney Kore üretimi KF-21 Boramae ile birlikte Endonezya'nın gelecekteki savaş uçağı filosunun belkemiğini oluşturacak. Fransız jetleri, mevcutta kullanılan ABD yapımı F-16'lar ile Rus Su-27 ve Su-30'lardan oluşan karma filonun yerini alacak. Ayrıca IDEF 2025 Fuarı'nda TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN için 48 adetlik satış anlaşması da imzalanmıştı.

Paylaşıma göre 4 pilot ve 12 teknisyen şu anda Fransa'da Rafale eğitimine başladı. Pilotlar, 20 Ağustos'tan itibaren Saint-Dizier Hava Üssü'nde Aralık ayına kadar sürecek tam uçuş ve görev simülasyonu eğitimleri alacak. Teknisyenler ise Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin operasyonel Rafale filolarında bakım üzerine sınıf ve hangar eğitimi görüyor.

The Aviationist'e göre fotoğraftaki uçak, sipariş edilen 16 çift koltuklu modelden biri. İlk eğitim uçuşlarının başlayabilmesi için bu uçakların öncelikli olarak teslim edilebileceği değerlendiriliyor.

Başlangıçta 12 uçak olarak planlanan ek alım, son müzakerelerle 24'e çıkarıldı. Böylece daha önce 6 + 18 + 18 şeklinde üç parti halinde yürürlüğe giren 42 uçaklık anlaşma ile birlikte Endonezya'nın toplam Rafale siparişi 66'ya yükseldi. Bu rakam, ülkeyi Avrupa dışındaki en büyük Rafale kullanıcısı konumuna taşıyacak.

Army Recognition'un haberine göre Endonezya'ya teslim edilecek modeller, Rafale'nin en gelişmiş versiyonu olan F4 konfigürasyonunda olacak. Bu varyant; gelişmiş AESA radar, elektronik harp yetenekleri, sensör füzyonu, ağ merkezli harp özellikleri ve yeni nesil mühimmat uyumluluğu ile öne çıkıyor. İlk teslimatların 2026 başında yapılması planlanıyor.