Arnavutluk, Türk yapımı YIHA-III kamikaze insansız hava araçlarını sahaya sürüyor.

Arnavutluk Hava Kuvvetleri'nin ülkenin gelişmiş hava saldırı yeteneklerine yapılan son ekleme olan Türk "Kamikaze YIHA-III" İHA'larının ilk partisini teslim aldığı bildirildi.

Türk bir savunma firması tarafından geliştirilen YIHA-III, Suriye, Ukrayna ve Pakistan'da kullanılmasıyla muharebe etkinliğini kanıtladı.

ARNAVUTLUK'UN İHA İLGİSİ

Gelişmeyi yakından takip eden yabancı basın, "Arnavutluk, satın aldığı İHA'ların sayısı veya bunların konuşlandırılma stratejileri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, İHA'ların orduya entegre edilmesi, gelişmiş insansız hava aracı savaş taktiklerine daha fazla odaklanıldığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

YIHA-III'ÜN ÖZELLİKLERİ

Kapsamlı bir dolaşım kabiliyetine sahip olan insansız hava aracı, hassas güdümlü hedeflemeyle son saldırı aşamasını gerçekleştirmeden önce birkaç saat havada kalabiliyor.

Sistem, sürü taktikleri için optimize edilmiş olup, birden fazla insansız hava aracının stratejik düşman mevzilerine saldırıları koordine etmesine olanak sağlıyor.