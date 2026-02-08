İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
Türk ''KAPLAN''ını gören Yunan M113'e ağlıyor! İsrail teknolojisi de fayda etmedi

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı Araçlar Programını yakın markaja alan Yunan basını, Yunan ordusunun başlattığı M113 zırhlıların modernizasyonunda İsrail teknolojine rağmen ilerleme kaydedilemediğini ve sıfır noktasına geri dönüldüğünü aktardı.

8 Şubat 2026 Pazar 14:59
Yunan basını, Türkiye'de KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı Araçlar Programı kapsamında devam eden ilk araç üretiminde montaj işlemleri ile birlikte son aşamaya gelindiğini yazdı.

KAPLAN ZPT'nin özelliklerine ilişkin geniş bir bilgiye haberde yer veren Yunan basını, Yunan ordusu envanterinde bulunan M113 zırhlıların modernizasyonunda istenilen başarıya ulaşılamadığını kaydetti.

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT), ilk kez Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025'te (IndoDefence 2025) sergilendi.

Yunan ordusunda rakamları yaklaşık 3 bine ulaşan M113'lerin ağır makineli tüfeklere, tanksavar roketatarlara (RPG'ler) ve modern mayınlara/EYP'lere karşı savunmasız olduğu belirtildi.

Başlangıçta ordunun 500 araç için yükseltme programları başlattığını, 40-50 yıllık bir zırhlının ömrünün en az 20 yıl daha uzatmanın maliyetinin hayal edilemeyecek seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Haberde, "Modernize yüksek zırh seviyesi, motor, şanzıman, klima, elektrik ve elektronik sistemlerde değişiklikler gerektirecekti. Ancak, ilk aşamada en az 200 aracın İsrail teknolojisiyle modernize edilmesi konusunda tereddütler yaşandı. İsraillilerin Yunan personeline yaptığı gösteri, programla ilgili sorularını yanıtlamaktan çok daha fazla soru işareti yarattı ve sonuç olarak program şu anda belirsizliğini koruyor ve Yunan hükümetinin çözüm arayışına başladığı sıfır noktasına geri dönüyoruz" denildi.

