Türkiye ile insansız savaş hava araçları alanında anlaşmalar imzalayan Fas hükümetinin savunma sanayi iş birliklerini derinleştirmek istediği öğrenildi.

Rabat, yakın zamanda Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan'dan bir heyeti, yerli silah üretimi ve savunma teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini görüşmek üzere ağırladığı öğrenildi.

İki ülke arasındaki ortaklığın elektronik sistemler, akıllı çözümler ile insansız hava platformları üzerine yoğunlaşması ve Faslı teknik uzmanlara yeni iş fırsatları sunması planlanıyor.

Fas ile Aselsan'ın ayrıca krallığın deniz savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir muharebe yönetim sistemi satın almak için de görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Bu iş birliklerinin, Fas'ın silah kaynaklarını çeşitlendirmesine ve rekabetçi bir ulusal savunma sanayii kurmasına yardımcı olacağı yorumlandı.

TÜRK SİSTEMLERİNİN ÖNDE GELEN MÜŞTERİSİ

Fas, Bayraktar TB2 savaş uçakları ve Kobra II zırhlı araçları gibi daha önceki satın alımlarıyla Türk savunma sistemlerinin önemli bir müşterisi haline geldi.

Fas, Kasım 2024'te Türkiye'nin Akıncı TİHA'larını satın alma planlarını duyurmuş, ilk teslimatların önümüzdeki aylarda planlanmıştı.

Aselsan'ın ayrıca Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'ne Koral elektronik harp sistemi sağlamak için 50,7 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Fas, bu gelişmiş Türk silahları ve savunma teknolojileriyle, özellikle güvenlik zorluklarının yoğunlaşmaya devam ettiği bir dönemde, daha güçlü bir bölgesel güç haline gelmeye hazırlanıyor.