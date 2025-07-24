Türk mühendisler başardı! Balistik füze sistemleri ve hava savunma sistemleri için kritik öneme sahip

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda, MKE ve Konsept Piroteknik arasında enerjetik malzemeler üretim tesisinin kapasite artışına yönelik mutabakat yapıldı. Mutabakatın imzaları MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Konsept Piroteknik Genel Müdürü Ekrem Topalbekiroğlu tarafından atıldı.

MKE koordinasyonunda yürütülen stratejik işbirlikleri kapsamında, patlayıcı ve enerjetik malzeme alanında faaliyet gösteren Konsept Piroteknik, üretim kapasitesini önemli ölçüde artırma yönünde yeni bir adım attı.

KONSEPT PİROTEKNİK'İN ÜRETİM KAPASİTESİNİN 1 YIL İÇİNDE 10 KAT ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çalışmalar neticesinde RDX, HMX ve C4 gibi yüksek performanslı enerjetik malzemeler yerli imkanlarla üretilebilir hale geldi. Söz konusu malzemeler, balistik füze sistemleri, hava savunma sistemleri, FPV dronlar, akıllı mühimmatlar ve çeşitli harp başlıklarında kritik rol oynuyor.

IDEF 2025 kapsamında imzalanan yeni anlaşma doğrultusunda, Konsept Piroteknik'in üretim kapasitesinin 1 yıl içinde 10 kat artırılması hedefleniyor.

Yıllık üretim hacmi de ilk etapta 500 bin kilogram seviyesine çıkarılacak. Bu kapasite artışı, Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu hassas ve yüksek etkili patlayıcıların teminini hızlandıracak.

Bu gelişmeyle birlikte MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası içindeki üretim altyapısı üzerinden yerli mühendislik ve kimya uzmanlığının ürünü olan enerjetik malzemeler, geniş bir savunma ürün yelpazesinde kullanılmak üzere tedarik edilecek. Böylece kritik sistemlerde kullanılan özel bileşenlerin yurt içi kaynaklarla sağlanması mümkün hale gelecek.

Konsept Piroteknik, yüksek güvenlik standartları ve ileri teknolojiye dayalı üretim kabiliyetiyle sadece ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda bölgesel taleplere de cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşacak.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 100'ÜNÜ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE KAPASİTE ARTIŞINA GİDİYORUZ"

Konsept Piroteknik Genel Müdürü Ekrem Topalbekiroğlu, AA muhabirine, IDEF 2025'te imzaladıkları kapasite artırımıyla alakalı mutabakatın 2019 yılında MKE ile imzaladıkları işbirliği sözleşmesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Mevcut sözleşmeyi 10 katına çıkarttıklarını belirten Topalbekiroğlu, "Enerjetik malzeme dediğimiz ürünler günümüzde savunma sanayisinde etkin olarak kullanılıyor. Bunu tamamen yurt dışından bağımsız halde kendi teknolojimizle yerli ve milli olarak geliştirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Topalbekiroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayacak şekilde kapasite artışına gittiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu artışımızı da 12 ay içinde nihayete erdirip üretimimizi devam ettireceğiz. Bu bağlamda katkısı olan MKE Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimizi arz ederiz."