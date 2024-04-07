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Savunma

Türk mühendisler geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor: Önemli bir rol üstlendik

Uluslararası alanda oldukça rağbet gören Türk savunma sanayisi firmalarından HAVELSAN'ın mühendisleri tarafından geliştirilen HAVELSAN Drive ve DEPO, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların veri depolaması ile transfer süreçlerinde görev yapacak. Yüzde 100 veri güvenliği sağladığını söyleyen HAVELSAN yetkilisi, 'Bakanlık ile bağlı 16 kurumun veri güvenliğine katkı sağlayarak, veri yönetimini daha etkin hale getirip dosya paylaşım ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılama konusunda önemli bir rol üstlendik.' dedi.

AA7 Nisan 2024 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Türk mühendisler geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor: Önemli bir rol üstlendik
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HAVELSAN tarafından geliştirilen milli yazılım çözümleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların veri depolama ve transfer süreçlerinde görev yapacak.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ! YÜZDE 100 GÜVENLİK SAĞLIYOR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, askeri kurumlar ve kamu kurumlarıyla özel sektörün veri güvenliği için yazılım çözümleri geliştiren HAVELSAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri depolama ve transfer süreçlerini milli çözümlerle sağlayacak.

Bakanlık ile bağlı 16 kurumun veri güvenliği için HAVELSAN Drive ve DEPO ürünlerini konumlandıran HAVELSAN, bu sayede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kurumların uçtan uca veri depolaması ve transfer işlemlerini milli ve güvenli bir çözümle sağlamış olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, sistemin nasıl işleyeceği, depolama ve transfer süreçlerinin nasıl yönetileceği, güvenlik kriterleri gibi konular ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok, bakanlık olarak her alanda olduğu gibi tedarik edilen yazılım çözümlerinde de milli ve güvenli yazılımlara önem ve öncelik verdiklerini söyledi.

Tok, "HAVELSAN Drive ve DEPO'nun Bakanlığımız bünyesinde kullanımıyla veri güvenliği ihtiyaçlarımız daha üst seviyede karşılanmış, dijitalleşme adımlarımıza milli şirketlerimizin katkısı artarak devam etmiş olacak. Veri güvenliği ve bağımsızlığı adına attığımız bu adım nedeniyle, hem Bakanlık personelimize hem de HAVELSAN personeline teşekkür ederim." dedi.

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal da HAVELSAN Drive ve DEPO ürünlerinin bulut ortamında ve kurumların kendi veri merkezlerinde konumlandırılarak yüzde 100 veri güvenliği sağladığını ifade etti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte kurumlara özel çözümler üreterek veri güvenliği alanında katma değerli hizmetler sunmayı amaçlıyor. İhtiyaç makamlarına entegre ve etkin çözümler sunan bir çözüm ortağıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı 16 kurumun veri güvenliğine katkı sağlayarak, veri yönetimini daha etkin hale getirip dosya paylaşım ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılama konusunda önemli bir rol üstlendik. HAVELSAN DEPO ürünümüzle, depolama ürünlerinin yönetimini milli imkanlarla sağlarken, aynı zamanda depolama donanım ürünlerinden bağımsız bir platform oluşturmuş olduk."

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