Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), koordinasyonunda Millî Muharip Uçak (KAAN)'ın ihtiyaç duyduğu 35 bin lbf itki üretecek milli turbofan motoru TF35000'in tasarımı ortaya çıktı.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki en büyük atılımlarından birisi olarak nitelendirilen TF35000'in üzerine çalışmalar TEI ve TRMotor tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede yerli motor TF35000'in tasarımı TEI'nin resmi web sitesine eklendi.

Öte yandan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesinin ardından, 2030'lu yılların başında envantere girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün KAAN projesi hakkında geçtiğimiz yıl sonunda, "2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür." ifadelerini kullanmıştı.