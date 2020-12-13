13 Aralık 2020 Pazar 16:13 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 16:21

Savunma sanayii, robot teknolojisi alanında yatırımlarına devam ediyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son ürün ise bir keşif ve imha robotu olan Teoman.

Gerektiğinde düşman unsurunu etkisiz hale getirebiliyor

Çatışma bölgeleri, hücre evi baskınları, mağaralar ve özel operasyonlarda görev alabilen robot, uzaktan kumanda ile yönetiliyor ve gözlem yapabiliyor. Gerektiğinde ise üzerinde taşıdığı silahla düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor.

TRT Haber'in haberine göre, Teoman'ın Hun Türklerinin ilk hükümdarı olduğunu, onun adını yaşatmak için robota "Teoman" adını verdiklerini söyleyen Mühendis Aybüke Oktay, "Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gizli silahlı bir insansız kara aracı platformu. Terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirilmesi amaçlardan bir diğeri." dedi.

GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP

Merdivenler de "Robot Teoman" için sorun teşkil etmiyor. Gece görüşüne de sahip Teoman, görüntüleri anlık olarak güvenlik güçlerine iletebiliyor.

Teoman Taktik Özel Görev Robotu'nun, üretici firması ElektroLand Defence tarafından yurt dışına da pazarlanması planlanıyor.